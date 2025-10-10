MSB'den Gazze için görev gücü açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin de dahil olacağı Gazze için görev gücü hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "(Gazze Görev Gücü) Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.