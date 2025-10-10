MSB'den Gazze için görev gücü açıklaması

MSB'den Gazze için görev gücü açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin de dahil olacağı Gazze için görev gücü hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "(Gazze Görev Gücü) Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.

MSB tarafından gündeme dair yapılan bilgilendirmeden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemizin dahil olduğu arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze’de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. İki yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

