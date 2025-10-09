Türkiye Gazze'deki görev gücünde yer alacak! Resmileşti

İsrail ve Filistin ateşkeste mutabakata vardı. Aylardan beri İsrail katliamı sürerken gözler savaşın durması için Hamas, İsrail ve ABD'deydi. Bugünkü ateşkesin ardından da Gazze'deki süreci takip etmek için oluşturulacak görev gücüne Türkiye'nin de katılacağı öğrenildi.

İlk olarak dış basında geçen haberleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan doğruladı.

2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, anlaşma maddelerine uyulması için sahada yer alacak görev gücünde Türkiye'nin de olacağını şu sözlerle açıkladı:

"BİZ DE YER ALACAĞIZ"

"Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız"

"TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ateşkes nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Erdoğan, ateşkes anlaşması hakkında şunları ifade etti: