Türkiye Gazze'deki görev gücünde yer alacak! Resmileşti
İsrail ve Filistin ateşkeste mutabakata vardı. Aylardan beri İsrail katliamı sürerken gözler savaşın durması için Hamas, İsrail ve ABD'deydi. Bugünkü ateşkesin ardından da Gazze'deki süreci takip etmek için oluşturulacak görev gücüne Türkiye'nin de katılacağı öğrenildi.
İlk olarak dış basında geçen haberleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan doğruladı.
2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, anlaşma maddelerine uyulması için sahada yer alacak görev gücünde Türkiye'nin de olacağını şu sözlerle açıkladı:
"BİZ DE YER ALACAĞIZ"
"Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız"
"TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ateşkes nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Erdoğan, ateşkes anlaşması hakkında şunları ifade etti:
"Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. İsrail hükümetinin ateşkes teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Anlaşmaya varılmasına önemli katkılar veren Katar ve Mısır'a aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Filistin Direniş Hareketi Hamas'ı dirayetli ve basiretli tutumları dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Müzakere heyetini ve süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenen bütün aktörleri kutluyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. İki yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak. Onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın diyorum. Toprağa düşen 67.000'den fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."