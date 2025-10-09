Son Dakika | Üniversite 3 yıla düşüyor! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, üniversitelerin toplumla bağının güçlü olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına çözüm geliştiren öncü yapılar olması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda yükseköğretim sistemine yönelik bazı 'yapısal reformları' hayata geçireceklerini dile getirdi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplumdan uzak, milletten uzak, bulunduğu şehirden ülkenin ve milletin gerçeklerinden uzak bir üniversite üniversite kavramının özüne aykırıdır. Üniversite toplumun önünde olmalıdır. Topluma öncülük etmeli, toplumun güncel sorunlarına çözüm yolları geliştirmelidir. Değilse asli misyonunu yerine getiremiyor demektir."

İŞ YERLERİNDE UYGULAMAYI EĞİTİM MODELİ

Uygulamalı eğitim modelinin önemine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim sistemimizin ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını bu bakımdan önemli buluyoruz. Bu modelle staj uygulamalarını iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz."

ÜNİVERSİTE ÜÇ YILA DÜŞÜYOR

Yeni dönemde müfredatın sadeleşeceğini belirten Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Diğer taraftan yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerini hayata geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır."

Erdoğan, reformların yükseköğretimi daha verimli ve uluslararası standartlara uyumlu hâle getireceğini ifade ederek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: