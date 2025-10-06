İmamoğlu üniversiteli desteğinin arttığını duyurdu

İmamoğlu üniversiteli desteğinin arttığını duyurdu
Yayınlanma:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik verilen maddi desteğin 20 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından üniversiteliler için önemli bir haberi paylaştı.

İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sunulan sosyal desteğın devam ettiğini belirtirken 20 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Milletin parası millete gidiyor. Üniversite öğrencilerine sosyal destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu yılki destek 20 bin TL."

Geçtiğimiz yıl aynı sosyal destek 15 bin TL'ydi. Böylece yüzde 30'dan fazla zam yapılmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

