Elon Musk'a Twitter şoku: Dev ceza ödeyecek

Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında, sosyal medya şirketi X’teki (eski adıyla Twitter) hisse alımlarıyla ilgili devam eden dava, uzlaşmayla sonuçlandı.

1,5 MİLYON DOLAR CEZA

SEC ile Musk’ın avukatları, başkent Washington’daki bölge mahkemesine sundukları ortak dilekçede, davayı uzlaşma yoluyla sonlandırmak için anlaştıklarını bildirdi. Dilekçeye göre Musk, SEC’in iddialarını ne kabul etti ne de reddetti. Ancak davanın kapatılması amacıyla 1,5 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul etti. Uzlaşmanın kesinleşmesi için mahkemenin onayı gerekiyor.

SEC GEÇEN YIL DAVA AÇMIŞTI

SEC, geçen yıl ocak ayında Musk aleyhinde dava açmıştı. Komisyon, Musk’ın Mart 2022’de Twitter hisselerinin yüzde 5’inden fazlasını satın aldığını, ancak bu durumu zamanında SEC’e bildirmediğini öne sürmüştü. Bu sayede Musk’ın düşük fiyatlardan hisse almaya devam ettiği ve en az 150 milyon dolar eksik ödeme yaptığı iddia edilmişti.

SEC ayrıca, Musk’ın bildirimi geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların hisseleri yapay olarak düşük fiyatlardan sattığını ve önemli ekonomik zarara uğradığını belirterek, mahkemeden Musk’ın hem para cezası ödemesine hem de haksız kazançlarını iade etmesine hükmetmesini talep etmişti.

(AA)