Ebola salgınında 160 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından yayımlanan Ebola durum raporunda, 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında şimdiye kadar 160 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede toplam 671 vaka tespit edildi.

SON 24 SAATTE 13 YENİ VAKA

Raporda, son 24 saatte 13 yeni doğrulanmış vaka tespit edildiği, bunlardan 12'sinin Ituri eyaletinde, 1'inin ise Kuzey-Kivu'da görüldüğü açıklandı. Ayrıca 1261 temaslı kişinin takip edildiği, toplam temaslı sayısının 1441 kişiye ulaştığı bildirildi.

SALGIN 15 MAYIS'TA İLAN EDİLMİŞTİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 15 Mayıs'ta 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede Ebola salgını ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu bildirmişti.

NADİR BİR VARYANT: BUNDİBUGYO

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve bu virüsün onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

EBOLA'NIN TARİHÇESİ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmış, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)