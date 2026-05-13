Dünyanın en yüksek binalarından biri olacaktı… Trump'ın büyük projesi 3 ayda tarihe karıştı!

Avustralya’nın popüler turizm merkezi Gold Coast’ta 91 katlı, 335 metre yüksekliğinde dev bir lüks otel ve rezidans kulesi olarak planlanan Trump Tower projesi, sadece üç ay içinde tamamen durduruldu.

Proje, tamamlandığında Avustralya’nın en yüksek binası olacak ve Londra’daki Shard’ı da geride bırakacaktı. Planlarda 285 otel odası, 272 lüks konut, restoranlar, mağazalar ve özel bir sahil kulübü yer alıyordu.

Ancak Altus Property Group CEO’su David Young, projenin artık sürdürülemez olduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Young, “İran savaşı ve küresel gelişmeler nedeniyle Trump markası Avustralya’da giderek daha toksik hale geldi” ifadelerini kullandı. Young ayrıca projeden çekilme kararının karşılıklı anlaşma çerçevesinde alındığını savundu.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Trump Organization cephesi iddiaları sert bir dille reddetti. Şirket sözcüsü Kimberly Benza, Altus’un finansal yükümlülükleri yerine getiremediğini ve “aylar süren boş vaatlerin ardından” sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Trump markasının küresel yeni projelere açık olduğu vurgulandı.

Projenin tanıtımında aktif rol alan Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Şubat ayında yaptığı açıklamada projenin Avustralya’daki ilk resmi Trump markalı yatırım olduğunu ve “dünya standartlarında lüks bir deneyim” sunacağını söylemişti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ancak proje daha başlamadan büyük bir toplumsal bölünmeye de yol açtı. Yerel kaynaklara göre projeye karşı 120 binden fazla imza toplanırken, destekleyen kampanyada ise yaklaşık 3.600 imza yer aldı.

Gold Coast Belediye Başkanı Tom Tate ise sürecin belediyeye resmi bir imar başvurusu bile ulaşmadan özel şirketler arasında çözüldüğünü ve asıl sorunun kâr marjı anlaşmazlıkları olduğunu ifade etti.