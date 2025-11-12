Dünyaca ünlü gitaristin ölüm nedeni ortaya çıktı

Kiss grubunun kurucu üyesi ve gitaristi 74 yaşındaki Ace Frehley'in ölüm nedeni resmi olarak açıklandı. Morris County Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan resmi raporda, Frehley'in ölüm sebebinin kazara düşme sonucu başına aldığı darbeler olduğu kayıtlara geçti.

'BAŞINA ALDIĞI DARBELER NEDENİYLE'

Adli tıp raporunda, müzisyenin yüzünde kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda Frehley'in ölümünün, başına aldığı darbeler nedeniyle meydana geldiği teyit edildi.

Rock dünyası bu haberle sarsıldı! Dünyaca ünlü yıldızın talihsiz ölümü

GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kiss grubunun 74 yaşındaki gitaristi Ace Frehley'in 17 ekim tarihinde yaşamını yitirdiği daha önce duyurulmuştu. Efsanevi grup, 1973 yılında New York'ta Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından kurulmuştu.

Rock yıldızının acı haberini ailesi duyurdu: Beklenmedik şekilde...

GRUPTAN AYRILIP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Makyajları ve renkli sahne kostümleriyle ün kazanan Kiss, dünya çapında 90 milyonu aşan albüm satışı ile 24 altın plak ödülünün sahibi olmuştu. Ace Frehley, 1982 yılında gruptan ayrılmış, ancak 1996'da geri dönüş yaparak 2002 yılına kadar grupla performans sergilemeye devam etmişti.