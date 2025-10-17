Rock dünyası bu haberle sarsıldı! Dünyaca ünlü yıldızın talihsiz ölümü

KISS grubunun kurucu üyesi ve “Spaceman” karakteriyle tanınan gitarist Ace Frehley, 74 yaşında New Jersey’de hayatını kaybetti. Menajeri Lori Lousararian, Frehley’in evinde geçirdiği bir düşme sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Frehley’in ailesi, “Tamamen yıkıldık ve kalbimiz kırık. Onun son anlarında yanında olabildik. Ace’in kahkahasını, gücünü ve cömertliğini daima hatırlayacağız” ifadelerini paylaştı.

Eylül sonunda evinde yaşadığı başka bir düşme nedeniyle sahne programını iptal eden Frehley, 11 Ekim’de de 2025 konserlerini “sağlık sorunları” nedeniyle ertelemişti.

KISS’in kurucularından Gene Simmons ve Paul Stanley, yaptıkları ortak açıklamada “Ace Frehley’in kaybı bizi derinden sarstı. O, grubun temellerini atan, yeri doldurulamaz bir rock neferiydi. Her zaman KISS’in mirasının bir parçası olarak kalacak” dedi.

2002'DE SOLO DEVAM ETMİŞTİ

Frehley, 1970’lerde KISS’in yükseliş döneminde “Cold Gin”, “Shock Me” ve “Parasite” gibi klasikleşmiş şarkılara imza attı. Grubun 2014’te Rock & Roll Hall of Fame’e kabul edilmesinde adı en önde anılan isimlerden biriydi.

Frehley, alkol ve madde sorunları nedeniyle 1982’de KISS’ten ayrıldı, 1996’da yeniden birleşme turnesine katıldı ancak 2002’de gruptan ikinci kez ayrıldı. Sonraki yıllarda “Frehley’s Comet” ve solo projeleriyle kariyerine devam etti.

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025



