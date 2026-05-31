Dünyaca ünlü duvara bantlanmış muz çalındı

Modern sanatın en popüler eserleri arasında gösterilen ve duvara bantlanmış bir muzdan oluşan 'Comedian' isimli eser, Fransa'da sergilendiği müzeden çalındı. 6.2 milyon dolar değerindeki sanat eserinin çalınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Metz kentinde yer alan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve popüler kültürün önde gelen sanat eserlerinden biri olan duvara bantlanmış muz, cumartesi günü çalındı.

Maurizio Cattelan'ın "Comedian" (Komedyen) adlı eseri, yenilebilir kısmını bir kez daha kaybetti. Hırsızlık olayı bir güvenlik görevlisi tarafından tespit edildi. Müze yönetimi, 31 Mayıs 2026 Pazar günü gri bant ve muzdan oluşan eserin çalınmasıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

MÜZEDEN "DEĞER KAYBI YAŞANMADI" AÇIKLAMASI

Fransız basınında yer alan haberlere göre; açıklamada, 6.2 milyon dolar değerindeki sanat eserinin asıl değerinin, çürüyebilir unsurundan ziyade orijinallik sertifikasında ve sunumunu düzenleyen protokolde yattığı ifade edildi.

YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLECEK

Eser, 2024 yılında bir şahıs tarafından 6.2 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, bu pazar günü itibarıyla eserde "geri döndürülemez bir hasar tespit edilmedi" ve muz kısa süre içinde yenisiyle değiştirilecek.

DAHA ÖNCE DE YENMİŞTİ

"Comedian" 2019 yılında yaratıldı ve sergilendiği dönemde büyük çığır açarak hakkında çokça konuşturulan bir çağdaş sanat eseri oldu.

Centre Pompidou Metz'deki "Dünyayı Anlamayı Bıraktığımızda" (Quand nous cesserons de comprendre le monde) bölümünde yer alan eserin parçası olan muz, daha önce de tahribata uğramıştı. 2025 yılında başka bir ziyaretçi bu muzu yemişti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Sanat Fransa Dolar
