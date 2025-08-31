Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin’de düzenlenen 25’inci Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerde bulunuyor.

Bu kapsamda zirvenin düzenlendiği Tiencin kentinde önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI DUYURDU

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki resmî hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.”

İKİLİ GÖRÜŞMELERİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Erdoğan-Şerif görüşmesine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmazken, Cumhurbaşkanı’nın zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Mesud Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi

Erdoğan altı bakan ve MİT Başkanı ile Çin'de