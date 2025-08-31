Erdoğan altı bakan ve MİT Başkanı ile Çin'de

Erdoğan altı bakan ve MİT Başkanı ile Çin'de
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı'nı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

