Erdoğan Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25'incisi Çin'de yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için seyahat ettiği Çin'in Tiencin kentinde ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

ŞİÖ DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

RUSYA, İRAN, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Ayrıca Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında Cinping'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki resmi hesabından ikilinin fotoğrafıyla yapılan duyuruda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğn Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle bulunduğu Çin'deki ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

