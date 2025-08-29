Son dakika | Kremlin Erdoğan ve Putin'in görüşeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Liderler, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüşecek. Putin'in uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanı Yuri Ushakov, görüşmeyi Kremlin'deki bir basın toplantısında açıkladı.

Görüşme Rus liderin 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Çin ziyareti kapsamında Tianjin kentinde gerçekleştirilecek.

Görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapan Uşakov, Kremlin'de gazetecilere şu ifadelerle bilgi verdi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planlanıyor. Liderler sürekli temas halindeler, telefonla sık sık görüşüyorlar, telefon görüşmeleriyle ilgili mesajlar yayınlıyoruz."

İki liderin bu yıl ilk defa yüz yüze görüşmesinin gerçekleşeceğini vurgulayan Uşakov, "Elbette, ikili işbirliğinin çeşitli konuları ve uluslararası konular da görüşülecek. Ukrayna konusu da mutlaka gündeme gelecek" dedi.

Uşakov Türkiye'nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması çabalarında önemli bir rol oynadığını ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için İstanbul platformu sağladığını da hatırlatarak, Rusya Federasyonu'nun Türk makamlarına minnettar olduğunu belirtti.

Kremlin sözcüsü, “Buna ek olarak, elbette Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi ve benzeri bölgelerdeki durumun tartışılmasından da gündemde olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...