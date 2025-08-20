Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü

Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede Ukrayna savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. İkili arasındaki yapılan görüşmede Ukrayna'da süren savaş ele alındı.

GÖRÜŞME ALASKA ZİRVESİ'NİN ARDINDAN YAPILDI

Görüşme Putin'in Trump ile yaptığı Alaska görüşmesi ve Beyaz Saray'da yapılan görüşmelerden sonra gerçekleştirildi.

UKRAYNA VE SURİYE ELE ALINDI

Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel görüşmeler alındı. Bununla beraber Suriye'de resmi ordunun Suveyda'dan çekilmesinin ardından yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğu ele alındı.

MÜZAKERELERİN ÖNEMİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin 3. tur müzakerelerinin başlamasının mühim olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin adil barış konusunda samimiyetle gayret gösterdiğini, tarafların katılımıyla kalıcı barışı hedefleyen yaklaşımları desteklediğini söyledi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

