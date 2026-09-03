Çocuklar için veriler korkunç: 20 milyon çocuk çevrimiçi istismara uğradı

UNICEF, ECPAT International ve INTERPOL işbirliğiyle yürütülen hazırlanan araştırma, çevrim içi çocuk cinsel istismarına ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

MİLYONLARCA ÇOCUK İSTENMEYEN CİNSEL İÇERİKLE KARŞILAŞTI

2020-2025 yılları arasında Afrika, Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki 21 ülkede yaklaşık 21 bin internet kullanan çocukla ulusal ölçekte temsili anketler gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra istismardan kurtulan 100 kişiyle kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Araştırmaya göre bir yıl içinde:

15 milyondan fazla çocuk istemediği cinsel içeriklere maruz kaldı.

9 milyondan fazla çocuk, cinsel içerikli konuşmalara katılmaya veya görüntü paylaşmaya zorlandı.

4 milyon çocuğun mahrem görüntüleri rızaları dışında paylaşıldı.

Araştırmada yer alan kategorilerin birbiriyle örtüşebildiği, yani aynı çocuğun birden fazla istismar türüne maruz kalmış olabileceği belirtildi.

VAKALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 60'I SOSYAL MEDYADA

Çevrim içi çocuk cinsel istismarının önemli bir bölümünün sosyal medya platformlarında gerçekleştiği belirlendi.

Araştırmaya göre vakaların yaklaşık yüzde 60'ı sosyal medyada meydana geldi. Çalışmada Facebook, Instagram, Snap chat, TikTok ve Whatsapp gibi platformların yanı sıra çevrim içi oyunlar da öne çıktı.

Vakaların yaklaşık yüzde 14'ünün çevrimiçi oyunlarda gerçekleştiği kaydedildi.

UNICEF'in bulguları, çocukların internette karşı karşıya kaldığı risklerin yalnızca yabancılardan kaynaklanmadığına da işaret etti.

İSTİSMARCILARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÇOCUKLARIN TANIDIĞI KİŞİLER

Araştırmaya göre vakaların yüzde 57'sinde istismara dahil olan kişi, çocuğun daha önceden tanıdığı biriydi.

Bu kişiler arasında akranlar, partnerler, arkadaşlar veya aile üyeleri bulunuyor. Vakaların yüzde 38'inde ise sürecin sahte hesaplar kullanan ve çocukla yalnızca internet üzerinden iletişim kuran kişilerle başladığı belirlendi.

Bulgular, çocuklara yönelik çevrim içi istismarın yalnızca "yabancıların oluşturduğu tehdit" üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmadığını ortaya koydu.