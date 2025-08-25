Çin'den Ukrayna'ya asker konuşlandırma açıklaması

Yayınlanma:
Çin, Almanya basınının ortaya attığı, Pekin yönetiminin Ukrayna’ya barış gücü kapsamında asker konuşlandıracağı iddialarını reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jian, “tutumumuz net” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya asker konuşlandırılması üzerine yapılan tartışmalara son noktayı koydu. Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, iddiaları reddederek “Çin’in Ukrayna konusundaki tutumu net ve tutarlıdır” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiang, Almanya basınında yer alan Çin’in Ukrayna’ya asker konuşlandıracağı iddialarını yalanladı.

Die Welt gazetesi, kaynaklara atıfta bulunarak, Çin tarafının barış gücü misyonu kapsamında Ukrayna'ya askeri bir birlik göndermeye hazır olduğunu öne sürmüştü.

RUSYA NATO KONUŞLANDIRMASINA KARŞI ÇIKIYOR

Avrupalı politikacılar, 18 Ağustos'ta Washington'da Vladimir Zelensky ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından, krizin çözümü için güvenlik garantileri kapsamında Batı birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunu tekrar gündeme getirdi.

Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna'da bulunmasına karşı çıkıyor. 21 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın güvenliğini “Ukrayna topraklarının herhangi bir kısmına yabancı askeri müdahale” yoluyla sağlamanın Rusya için kabul edilemez olacağını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

