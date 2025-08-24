Çin'de köprü çöktü: 12 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Çin'de devam eden 1.6 kilometrelik demiryolu köprüsünün çökmesi sonucunda 12 işçi hayatını kaybetti 4 işçi kayboldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yapımı devam eden 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsünde çökme meydana geldi. Köprünün çökmesi sonucunda 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise kayboldu.

demiryolucokme2.jpg

55 METRE YÜKSEKLİKTE

Facianın meydana gelmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre işçiler, köprünün 55 metre yüksekliğinde germe işlemi yürütüyordu. Çelik halatlardan birinin aniden kopmasıyla büyük bir gürültüyle çökme yaşandı. İşçilerin büyük bölümü köprüyle birlikte nehre düştü.

demiryolucokme3.jpg

4 İŞÇİYİ BULMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Facianın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tekneler, bir helikopter ve su altı robotları kaybolan 4 işçiyi bulmak için seferber edildi.

demiryolucokme4.jpg

Arama çalışmaları devam ederken, kurtarma ekipleri hem köprünün enkazında hem de nehirde detaylı inceleme yapıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti