Çin'de köprü çöktü: 12 işçi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yapımı devam eden 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsünde çökme meydana geldi. Köprünün çökmesi sonucunda 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise kayboldu.

55 METRE YÜKSEKLİKTE

Facianın meydana gelmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre işçiler, köprünün 55 metre yüksekliğinde germe işlemi yürütüyordu. Çelik halatlardan birinin aniden kopmasıyla büyük bir gürültüyle çökme yaşandı. İşçilerin büyük bölümü köprüyle birlikte nehre düştü.

4 İŞÇİYİ BULMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Facianın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tekneler, bir helikopter ve su altı robotları kaybolan 4 işçiyi bulmak için seferber edildi.

Arama çalışmaları devam ederken, kurtarma ekipleri hem köprünün enkazında hem de nehirde detaylı inceleme yapıyor.