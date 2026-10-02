Çıkmaza giren diyalog açılıyor mu? İran'ın ABD'ye teklifi ortaya çıktı

İran yönetiminin nükleer müzakerelere ilişkin yeni bir diplomatik temas yürüttüğü öne sürüldü. Bloomberg'in konunun detaylarına hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BM Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupalı ve Orta Doğulu diplomatlarla gerçekleştirdiği kapalı oturumlarda konuyu gündeme getirdi.

BOMBALANAN TESİSLERE MÜFETTİŞ ERİŞİMİ MASADA

İddiaya göre Bakan Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerdeki kilitlenmeyi çözebilecek bir esneklik göstererek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin daha önce vurulan nükleer tesislere girmesine izin verilebileceğini dile getirdi. Tahran yönetiminin bu adımı, ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesi şartına bağladığı ifade ediliyor.

NEW YORK'TAKİ KAPALI OTURUMLARDA DİLE GETİRİLDİ

Söz konusu önerinin, BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından Avrupalı ve Orta Doğulu diplomatlarla yapılan kapalı görüşmelerde ortaya atıldığı kaydedildi.