Charlie Kirk cinayetinde katil zannedilmişti: Korkunç kimliği ortaya çıktı
Yayınlanma:
Charlie Kirk’e yönelik saldırı sırasında paniğe yol açan 71 yaşındaki George Zinn, çocuk istismarı görüntüleriyle yakalandı.

Utah’ta Charlie Kirk’ün vurulduğu olayda polis müdahalesini engellediği iddia edilen 71 yaşındaki George Zinn hakkında, telefonunda çocuklara ait “grafik” nitelikte cinsel içerikli fotoğraflar bulunması nedeniyle suçlama yöneltildi.

Utah County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre Zinn, Salı günü “birden fazla çocuk istismarı materyali” bulundurmak suçlamasıyla dört ayrı cinsel istismar suçundan yargılanmak üzere tutuklandı. Yetkililer, Zinn’in telefonunda 5 yaşına kadar küçük çocukların kısmen çıplak ve “cinsel” şekilde poz verdiği 20’den fazla fotoğraf tespit edildiğini açıkladı.

CİNSEL İSTİSMARI VE PEDOFİLİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Şerif Ofisi ayrıca, Zinn’in sorguda “bu görüntülerden cinsel haz aldığını, başkalarıyla paylaştığını ve tercih ettiği yaş grubunun 5 ila 12 yaş arası çocuklar olduğunu” kabul ettiğini iddia etti.

Siyasi çevrelerde “rahatsız edici muhalif” (political gadfly) olarak bilinen Zinn, ayrıca adaleti engelleme suçlamasıyla da karşı karşıya. Olay sırasında, üniversite kampüsünde bağırarak Kirk’ü kendisinin vurduğunu söylediği ve bunun gerçek saldırganın kaçmasına yardımcı olmayı amaçladığı öne sürüldü.

Tyler Robinson (22) suikasttan 30 saatten fazla bir süre sonra cinayetle ilgili olarak tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

