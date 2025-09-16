ABD’yi sarsan suikastta yeni gelişme: Şüphelinin saldırı öncesi attığı mesaj bulundu

FBI Direktörü Kash Patel, şüpheli Robinson’ın suikast girişiminin ardından aile evinde bıraktığı bir mektubun ve olay yerinde DNA’sının eşleştiği bir tornavidanın bulunduğunu açıklamıştı.

Yine Patel tarafından bildirilen başka bir gelişmede ise, Robinson’ın “Charlie Kirk’ü ortadan kaldırmak için bir fırsatım var. Onun temsil ettiği şeylerden nefret ettiğim için bunu yapacağım” ifadelerini kullandığı bir mesajın olduğu ortaya çıktı.

KİME GÖNDERDİĞİ BELLİ DEĞİL

Robinson'ın bu mesajı kime gönderdiği veya bu kişinin kolluk kuvvetlerine haber verip vermediği belli değil. Patel, Fox News'e verdiği demeçte, benzer bir mesajın, imha edilmiş ancak kolluk kuvvetleri tarafından kurtarılan bir notta yer aldığını söyledi.

Patel röportajda, “Ailesi ve arkadaşlarıyla konuştuğumuzda bazı şok edici şeyler öğrendik” dedi.

NOT VE SİLAH BULUNMUŞTU

FBI, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir binanın çatısında Robinson'ın DNA'sını içeren bir tornavida ve yakındaki ormanlık alanda atılmış bir havluya sarılmış bir ateşli silah ele geçirilmişti. Patel, havluda da Robinson'ın DNA'sının bulunduğunu ve ateşli silahın adli tıp incelemesi için hala incelenmekte olduğunu belirtmişti

CHARLIE KIRK KİMDİR

31 yaşındaki Kirk, ABD’de muhafazakar hareketin sevilen bir figürüydü ve suikasta uğradığı etkinlik gibi ülke çapında üniversiteleri dolaşıp tartışmalar düzenliyordu. Kürtaj, göç ve cinsiyet kimliği gibi tartışmalı konularda , aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Kirk ve bu yorumları, özellikle ziyaret ettiği üniversite kampüslerinde sık sık şiddetli eleştirilere neden oluyordu.

Utah Valley Üniversitesi'nde bir konuşma sırasında öldürülmesi ülkeyi şok etti ve cinayet şüphesiyle tutuklanan 22 yaşındaki Robinson'ı harekete geçiren nedenler hakkında şiddetli tartışmalara yol açtı.