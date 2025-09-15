FBI ABD’yi sarsan suikastta mektup detayını açıkladı

FBI direktörü Kash Patel, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump ve İsrail destekçisi ABD'li influencer Charlie Kirk'ün cinayet mahallinde bulunan DNA'nın şüpheli Tyler Robinson'a ait olduğunu söyledi. Ayrıca Robinson'ın aile evine suikast öncesi yazılmış bir mektup bulundu.

22 yaşındaki Robinson, 33 saatlik bir insan avının ardından perşembe günü yakalandı ve bu hafta içinde cinayetle ilgili olarak resmi olarak suçlanacak. Yetkililer, şüphelinin keskin nişancı tüfeği kullanarak Kirk'ü bir çatıdan vurduğunu söyledi.

Patel, pazartesi günü ABD’de yerel saate göre sabah, Fox News'e yaptığı açıklamada, olay yerinden ele geçirilen tornavidayı kastederek, “Bugün, silahın etrafına sarılmış havludan alınan DNA ile tornavidadaki DNA'nın, gözaltındaki şüpheliyle eşleştiğini bildirebilirim” dedi.

NOT YOK EDİLMİŞTİ

Patel, Robinson'un cinayetten önce yazdığına inanılan bir nottan da bahsetti.

“Notta temel olarak ‘Charlie Kirk'ü ortadan kaldırma fırsatım var’ yazıyor bu notun cinayetten önce yazıldığını varsayıyoruz. Not şüphelinin ailesinin evindeydi. Not yok edilmiş olsa da, adli tıp kanıtları bulduk.”

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan Kirk, Çarşamba günü Utah üniversite kampüsünde bir konuşma etkinliği sırasında vuruldu. Kirk, muhafazakar gençlik siyasi grubu Turning Point USA'nın kurucusuydu.

İki çocuk babası olan Kirk, TikTok, Instagram ve YouTube'daki takipçilerini, trans hakları hareketine yönelik sert eleştiriler de dahil olmak üzere Trump ve İsrail yanlısı muhafazakar görüşlere destek sağlamak için kullanıyordu ve birçok üniversite etkinliğinde yaptığı tartışmalardaki etkileşimlerinin düzenlenmiş kliplerini yayıyordu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

