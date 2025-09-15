ABD'yi sarsan suikastın yankıları sürüyor: FBI direktörünü sosyal medya paylaşımı yaktı

Bu yanlış paylaşım, FBI'ın güvenilirliğinin olağanüstü baskı altında olduğu bir dönemde, Patel'in FBI'ın liderliği ve kendisinin liderliği etrafındaki yüksek riskli belirsizliği ortaya çıkardı.

FBI DİREKTÖRÜ DENETLENECEK

Patel, önümüzdeki hafta yapılacak kongre denetim oturumlarına, sadece bu soruşturma ile ilgili sorularla değil, siyasi çekişmeler ve iç karışıklıklar nedeniyle parçalanmış bir federal kolluk kurumunu istikrara kavuşturabileceğine dair daha geniş çaplı şüphelerle de karşı karşıya kalacak.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

Demokratlar, bir davaya yol açan üst düzey yöneticilerin tasfiyesi, Rusya soruşturması sona erdikten çok sonra Başkan Donald Trump'ın şikayetlerini takip etmesi ve yasadışı göç ve sokak suçlarıyla mücadeleye öncelik veren kaynakların yeniden düzenlenmesi konusunda Patel'e baskı yapmaya hazırlanıyor.

ÜLKEYİ İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Duruşmalar, Patel'e şimdiye kadarki en önemli sahneyi sunacak ve belki de, onun gözetimindeki FBI'ın, siyasi şiddet ve derinleşen güvensizlik döneminde hatalarını daha da kötüleştirmeyeceğine ülkeyi ikna edip edemeyeceğinin en net testi olacak.

FBI'ın eski üst düzey kongre işleri yetkilisi Gregory Brower, “Senato'nun bazı üyelerinin geçmişte ve halen sahip olduğu şüphecilik nedeniyle, salı ve çarşamba günleri yapılacak bu denetim duruşmalarında çok iyi bir performans sergilemesi son derece önemli” dedi.

FBI, Patel'in yaklaşan ifadesiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

TRUMP VE PATEL’E YAKINDI

Kirk'ün öldürülmesi, sadece ABD'de yaşanan son siyasi şiddet olayı olduğu için değil, aynı zamanda Kirk'ün Trump, Patel ve diğer yönetim yetkilileri ve müttefikleriyle olan dostluğu nedeniyle de yakından incelenen bir soruşturma haline geldi.

Charlie Kirk'ün katili itirafta bulunmuyor

Ajanlar soruşturma yaparken, Patel X'te “Bugün Charlie Kirk'ün hayatını alan korkunç silahlı saldırının şüphelisi şu anda gözaltında” diye bir mesaj yayımladı.

Utah Valisi Spencer Cox, neredeyse aynı anda düzenlenen bir basın toplantısında “Bunu yapan her kimse, seni bulacağız” diyerek yetkililerin hala arama yaptığını ima etti. Patel kısa süre sonra gözaltındaki kişinin serbest bırakıldığını yazdı.

KENDİ KURUMUNA PATLADI

Arama uzadıkça Patel, perşembe günü FBI personeline, kendisine bilgi verilmediğini düşündüğü için öfkeyle tepki gösterdi. Bunların arasında, şüpheli tetikçinin fotoğrafının kendisine hemen gösterilmemesi de vardı.

Patel'in performansının incelemesi sorulduğunda FBI, şüpheli Tyler Robinson'ı adalete teslim etmek için yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve “şeffaf olmaya devam edeceğini” söyledi.