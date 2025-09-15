ABD'yi sarsan suikastın yankıları sürüyor: FBI direktörünü sosyal medya paylaşımı yaktı

ABD'yi sarsan suikastın yankıları sürüyor: FBI direktörünü sosyal medya paylaşımı yaktı
Yayınlanma:
Muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün suikastından saatler sonra, FBI Direktörü Kash Patel, cinayetin “şüphelisinin” gözaltında olduğunu medyadan açıkladı. Ancak tetikçi gözaltında değildi. Gözaltına alınan iki kişi kısa sürede serbest bırakıldı. Utah yetkilileri, tetikçinin hala firari olduğunu itiraf etti.

Bu yanlış paylaşım, FBI'ın güvenilirliğinin olağanüstü baskı altında olduğu bir dönemde, Patel'in FBI'ın liderliği ve kendisinin liderliği etrafındaki yüksek riskli belirsizliği ortaya çıkardı.

FBI DİREKTÖRÜ DENETLENECEK

Patel, önümüzdeki hafta yapılacak kongre denetim oturumlarına, sadece bu soruşturma ile ilgili sorularla değil, siyasi çekişmeler ve iç karışıklıklar nedeniyle parçalanmış bir federal kolluk kurumunu istikrara kavuşturabileceğine dair daha geniş çaplı şüphelerle de karşı karşıya kalacak.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

Demokratlar, bir davaya yol açan üst düzey yöneticilerin tasfiyesi, Rusya soruşturması sona erdikten çok sonra Başkan Donald Trump'ın şikayetlerini takip etmesi ve yasadışı göç ve sokak suçlarıyla mücadeleye öncelik veren kaynakların yeniden düzenlenmesi konusunda Patel'e baskı yapmaya hazırlanıyor.

ÜLKEYİ İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Duruşmalar, Patel'e şimdiye kadarki en önemli sahneyi sunacak ve belki de, onun gözetimindeki FBI'ın, siyasi şiddet ve derinleşen güvensizlik döneminde hatalarını daha da kötüleştirmeyeceğine ülkeyi ikna edip edemeyeceğinin en net testi olacak.

FBI'ın eski üst düzey kongre işleri yetkilisi Gregory Brower, “Senato'nun bazı üyelerinin geçmişte ve halen sahip olduğu şüphecilik nedeniyle, salı ve çarşamba günleri yapılacak bu denetim duruşmalarında çok iyi bir performans sergilemesi son derece önemli” dedi.

FBI, Patel'in yaklaşan ifadesiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

TRUMP VE PATEL’E YAKINDI

Kirk'ün öldürülmesi, sadece ABD'de yaşanan son siyasi şiddet olayı olduğu için değil, aynı zamanda Kirk'ün Trump, Patel ve diğer yönetim yetkilileri ve müttefikleriyle olan dostluğu nedeniyle de yakından incelenen bir soruşturma haline geldi.

Charlie Kirk'ün katili itirafta bulunmuyorCharlie Kirk'ün katili itirafta bulunmuyor

Ajanlar soruşturma yaparken, Patel X'te “Bugün Charlie Kirk'ün hayatını alan korkunç silahlı saldırının şüphelisi şu anda gözaltında” diye bir mesaj yayımladı.

Utah Valisi Spencer Cox, neredeyse aynı anda düzenlenen bir basın toplantısında “Bunu yapan her kimse, seni bulacağız” diyerek yetkililerin hala arama yaptığını ima etti. Patel kısa süre sonra gözaltındaki kişinin serbest bırakıldığını yazdı.

KENDİ KURUMUNA PATLADI

Arama uzadıkça Patel, perşembe günü FBI personeline, kendisine bilgi verilmediğini düşündüğü için öfkeyle tepki gösterdi. Bunların arasında, şüpheli tetikçinin fotoğrafının kendisine hemen gösterilmemesi de vardı.

Patel'in performansının incelemesi sorulduğunda FBI, şüpheli Tyler Robinson'ı adalete teslim etmek için yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve “şeffaf olmaya devam edeceğini” söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
Yahudi oyuncu ödül törenine damga vurdu! Sahnede “Filistin’e özgürlük” diye haykırdı: Trump’ı yerden yere vurdu
Yahudi oyuncu ödül törenine damga vurdu! Sahnede “Filistin’e özgürlük” diye haykırdı: Trump’ı yerden yere vurdu
Trump 'rejimi değiştireceğiz' demişti: ABD'nin saldıracağını açıkladı
Trump 'rejimi değiştireceğiz' demişti: ABD'nin saldıracağını açıkladı