Bükreş’in yeni belediye başkanı belli oldu

Yayınlanma:
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan belediye başkanlığı seçimini, Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı Ciprian Ciucu kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, dört yıllığına görev yapacak belediye başkanını belirlemek için sandık başına gidildi. Seçim, eski belediye başkanı Nicuşor Dan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle yapıldı.

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 21.00'de sona erdi. Bükreş'te yaklaşık 1,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkı vardı. Katılım oranı yüzde 32,71 olarak açıklandı ve şehirde neredeyse 589 bin kişi oy kullandı. 17 adayın yarıştığı seçimde sandıkların yüzde 90'ı açıldı.

CIPRIAN CIUCU KAZANDI

Romanya Merkez Seçim Bürosu'nun (BEC) kesin olmayan sonuçlarına göre, Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı ve Bükreş'in 6. sektör belediye başkanı olan Ciprian Ciucu, oyların yüzde 35,01'ini alarak yeni Bükreş Belediye Başkanı seçildi.

YENİ BAŞKANIN ÖNÜNDEKİ SORUNLAR

Ciprian Ciucu, görev süresi boyunca Bükreş'in trafik sıkışıklığı, altyapı eksiklikleri, merkezi ısıtma sistemi, hava kirliliği ve kontrolsüz şehirleşme gibi temel sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

