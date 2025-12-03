AKP'li belediye başkanı seviyeyi yerlere düşürdü: Evlendireyim de agresifliği gitsin

Bahçelievler Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumu AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın CHP'li Gencay Özcan'a yönelik sözleriyle karıştı.

"EVLENDİREYİM DE AGRESİFLİĞİ GİTSİN"

Özcan’ın, Sayıştay Raporu ile ortaya çıkan AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin 28 adet usulsüzlüğünden birisi olan belediyeye ait otoparkın ruhsatsız olduğunu gündeme getirmesine karşılık veren Bahadır, “Ben bunu evlendireyim de bir rahatlasın, agresifliğin gitsin” dedi.

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP grubundan ve toplantıyı salonda takip eden vatandaşlardan sert tepki gördü.

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geçtiğimiz aylardaki bir ilçe meclis oturumunda, CHP grubunun kadın meclis üyesi Bahar Günçiçek’e “Şerefsiz” diyerek hakaret etmişti. Bahadır hakkında “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında bir ay süreyle tedbir kararı verilmişti. Bahadır, İBB Meclisi’nde de agresif çıkışları ile dikkat çekiyor.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI SEVİYEYİ YERLERE DÜŞÜRDÜ

Bahadır'ın o sözlerine karşılık veren Özcan, “O seviyeyi ben size teslim ediyorum, o seviyede siz konuşun. Ben ‘Ruhsatınız var mı?’ diyorum. O ‘ben sizi evlendireceğim’ diyor. Siz agresif olmadan otopark ruhsatı alın” diye yanıt verdi.

O anların videosunu da sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Belediyeciliği boşvermiş, ilgi alanları başka…" yorumu ile dikkat çekti.