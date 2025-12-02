O belediye başkanı da AKP'ye geçiyor

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı aldığını açıklamıştı.

O BELEDİYE BAŞKANI DA AKP'YE GEÇİYOR

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre; yaklaşık 9 ay yoluna bağımsız şekilde devam eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AKP’li yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve AKP’ye katılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Başkan Aydın’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında takacak.

BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AKP’ye geçmiş oldu.

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmıştı.

16 BELEDİYE KAZANDI SAYI 24’E ÇIKTI

AKP 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Son yapılan belediye başkanı transferleriyle AKP’nin kentteki ilçe belediye sayısı 24’e yükseldi.