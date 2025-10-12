Brunei'den dolandırıcılık uyarısı

Cumartesi günü yayımlanan basın açıklamasında bakanlık, kamuoyuna 6 Ekim 2025 tarihli “Brunei Darussalam Hükümeti Devlet Tahvili Platformu Kurdu” başlıklı bir web sitesinde yayınlanan makaleye kanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

BAKANLIK BİLGİYİ YALANLADI

Bakanlık, bu bilginin yanlış olduğunu açıklığa kavuşturarak, kimlik sahtekarlığı yoluyla dolandırıcılığın Ceza Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca cezalandırılabilir bir suç olduğunu ve bu suçun yedi yıla kadar hapis cezası ve para cezası ile cezalandırıldığını belirtti.

PARA VE HAPİS CEZASI

Bakanlık ayrıca, kamuoyunda paniğe yol açabilecek yanlış bilgilerin yayılmasının Brunei'de Kamu Düzeni Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca suç teşkil ettiğini ve 3.000 Brunei doları (2.318 ABD doları) para cezası, üç yıl hapis cezası veya her ikisi ile cezalandırılabileceğini hatırlattı.