Brunei'den dolandırıcılık uyarısı

Brunei'den dolandırıcılık uyarısı
Yayınlanma:
Brunei Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, kamuoyuna, hükümetin bir yatırım platformu kurduğu iddiasıyla ilgili internette dolaşan yanlış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Cumartesi günü yayımlanan basın açıklamasında bakanlık, kamuoyuna 6 Ekim 2025 tarihli “Brunei Darussalam Hükümeti Devlet Tahvili Platformu Kurdu” başlıklı bir web sitesinde yayınlanan makaleye kanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Adana'da dolandırıcılık operasyonu: TutuklandılarAdana'da dolandırıcılık operasyonu: Tutuklandılar

BAKANLIK BİLGİYİ YALANLADI

Bakanlık, bu bilginin yanlış olduğunu açıklığa kavuşturarak, kimlik sahtekarlığı yoluyla dolandırıcılığın Ceza Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca cezalandırılabilir bir suç olduğunu ve bu suçun yedi yıla kadar hapis cezası ve para cezası ile cezalandırıldığını belirtti.

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 6 kişi tutuklandıAkıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 6 kişi tutuklandı

PARA VE HAPİS CEZASI

Bakanlık ayrıca, kamuoyunda paniğe yol açabilecek yanlış bilgilerin yayılmasının Brunei'de Kamu Düzeni Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca suç teşkil ettiğini ve 3.000 Brunei doları (2.318 ABD doları) para cezası, üç yıl hapis cezası veya her ikisi ile cezalandırılabileceğini hatırlattı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı
Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı
İsrail'den rehine takası açıklaması
İsrail'den rehine takası açıklaması
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı