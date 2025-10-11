Adana'da dolandırıcılık operasyonu: Tutuklandılar

Adana'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

Adana'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle 50 kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Ekipler, yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı 13 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

