Adana’da akılalmaz olay! Polis kılığına girerek kayınbiraderlerine ateş etti: Sebebi pes dedirtti

Yayınlanma:
Adana’da, otomobiline çakar takan İbrahim Çelik isimli kişi, başındaki kaskla polis gibi davranarak kayınbiraderleri A.A. (15) ile B.A.’nın (13) üstünü aradı ve kurusıkı tabancayla ateş etti. Çelik, verdiği ifadesinde “Kayınbiraderlerim hep mahallede silahla geziyor. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim." ifadelerini kullandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisine polis görünümü vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takarak ara sokaklarda dolaşan ve başında kask bulunan İbrahim Çelik, mahalledeki kayınbiraderleri A.A. ile B.A.'yı durdurup üst araması yaptı.

Çelik daha sonra aracına binerek seyir halindeyken yolda yürüyen bu iki kişiden birine kurusıkı tabancayla ateş etti. A.A. ve B.A. panik içinde kaçarken yaşananlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

whatsapp-image-2025-10-10-at-12-21-59.jpeg

ÇELİK POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

Olaya ilişkin çalışma başlatan Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, İbrahim Çelik’in adresini tespit ederken Çelik, evine yapılan baskınla yakalandı.

Yapılan araştırmada, İbrahim Çelik’in olay günü boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gittiği, burada eşinin kardeşleri A.A. ve B.A.’ya da üst araması yaparak kurusıkı tabancayla ateş ettiği belirlendi.

whatsapp-image-2025-10-10-at-12-21-37.jpeg

İFADESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Çelik, emniyette verdiği ifadesinde “Eşimle boşanma aşamasındayım. Kayınbiraderlerim mahallede hep silahla geziyor. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. O gün mahalleden geçerken onları gördüm, üzerlerinde silah var mı yok mu diye aradım. Silahla ateş etmedim, torpil attım” ifadelerini kullandı.

1361 kurşun sıkıldı bir can gitti! Düğünde vurulan genç hayatını kaybetti1361 kurşun sıkıldı bir can gitti! Düğünde vurulan genç hayatını kaybetti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.






Kaynak:DHA

