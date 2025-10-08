1361 kurşun sıkıldı bir can gitti! Düğünde vurulan genç hayatını kaybetti

Korkunç olay, 23 Ağustos’ta Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Arkadaşının düğününe katılan Durdu Tatar, havaya rastgele sıkılan maganda kurşunlarından birinin boynuna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olay yerinden hemen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan genç adam, 43 gün süren yaşam savaşını 5 Ekim’de kaybetti. Ailesinin tek oğlu olan Durdu Tatar, vurulduğu düğün alanının hemen karşısındaki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

DÜĞÜN ALANINDAN 1361 BOŞ KOVAN ÇIKTI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kamera görüntüleri ve düğüne katılanların ifadeleri doğrultusunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Düğün alanında yapılan olay yeri incelemesinde ise tam 1361 adet mermi kovanı ile 32 adet av tüfeği kartuşu toplandı. Bu rakam, o geceki silah kullanımının ne denli kontrolsüz ve tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

BALİSTİK SONUCU ÖLÜMCÜL MERMİNİN SAHİBİNİ BELİRLEYECEK

Gözaltına alınan şüphelilerden C.K., D.A.K. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay yerinden toplanan ve şüphelilerden ele geçirilen 6 tabanca ise, Durdu Tatar'ın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek amacıyla balistik incelemeye gönderildi. Soruşturmanın kaderini, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan balistik raporu belirleyecek.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Evinin önünde kurulan taziye çadırında gözyaşları içinde taziyeleri kabul eden anne Şazenuş Tatar, tek oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken yetkililere seslendi. Anne Tatar, "O gün düğüne gidince başına bu olay geliyor. Ruhsatlı, ruhsatsız tüm silahların toplanmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın” diyerek feryat etti.

"DÜĞÜNE GİTMEK HATA MI? BU KADAR İNSANIN CANI YANIYOR"

Durdu Tatar'ın amcası Tahsin Tatar ise yeğeninin düğüne gittikten sadece 15 dakika sonra vurulduğunu belirterek yaşananlara isyan etti. "Telafisi olmayan bir olay bu. Bir hafta sonra köyde yine düğün olacak ve yine aynı silahlar sıkılacak, aynı canlar yanacak. Havaya attığın mermi muhakkak yere düşecek” diyen amca Tatar, yetkililerden magandalara karşı acil ve kalıcı önlemler almalarını beklediklerini ifade etti. Tahsin Tatar, "Çocuklarımız bir düğüne gitmekle hata mı ediyor? Bir komşunun düğününe gidip ‘Hayırlı olsun’ demek hata mı, yanlış mı yapıyoruz? Niye bunlara bir çözüm bulmuyorlar? Bu kadar insanın canı yanıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.