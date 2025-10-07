Silahlı sosyal medya magandaları yakalandı! Polisten Fotoçete operasyonu

Yayınlanma:
Ankara'da silahlı paylaşımlar yapan 23 kişi "fotoçete albüm operasyonu" ile gözaltına alındı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahlı fotoğraf ve videolar paylaşan kişileri tespit etti. “Fotoçete albüm operasyonu” adı verilen çalışma kapsamında, birbirlerine meydan okurcasına video paylaşan şüphelilerin adresleri belirlendi.

ÖZEL HAREKAT EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALADI

“Yaralama”, “tehdit”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “uyuşturucu” gibi suçlardan kayıtları bulunan şüphelilere, Özel Harekât ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Altındağ ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

