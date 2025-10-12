Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 6 kişi tutuklandı

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 6 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Adana’da, internetten otomobil satış ilanında sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Karaman’da yaşayan bir kişi, otomobilini 1 milyon 600 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek kendisini M.Ö. olarak tanıtan kişi, araç sahibiyle 1 milyon 550 bin liraya anlaştı. Şüpheli, daha sonra fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine aitmiş gibi göstererek 1 milyon 25 bin lira bedelle internette yeniden ilan açtı. Adana’da ikamet eden ve aracı 1 milyon liraya almak isteyen bir kişiyle iletişime geçen şüpheli, alıcı ile gerçek araç sahibini Karaman’da bir noterde buluşturdu.

PARANIN KENDİ HESABINA GEÇMEDİĞİNİ ANLADI!

Şüpheli, satış bedelinin kendi yönlendirdiği banka hesabına aktarılmasını sağlarken aracın devri sırasında paranın satıcının hesabına geçmediğini fark eden alıcı, dolandırıldığını anladı ve Adana Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelinin 22 yaşındaki F.O. olduğunu tespit etti.

whatsapp-image-2025-10-12-at-10-09-39.jpeg

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ!

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin bağlantılı olduğu M.G. (24), İ.B. (27), M.Ç. (31), İ.B. (34) ve M.S.G.'nin (38) de kimliğini belirledi. Şüpheliler, Adana, Mersin, İzmir ve Konya’da yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda yakalanırken yapılan incelemeler sırasında, dolandırıcılıktan elde edilen paranın banka hesabından kripto para hesaplarına aktarıldığı açığa çıktı.

Şüpheliler adına kayıtlı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile de el konulurken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

