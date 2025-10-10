Vakıf müdürü ve 2 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” suçlamalarıyla E.K.Ç., A.K. ve S.G.M.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.