Vakıf müdürü ve 2 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı
Yayınlanma:
Muğla’nın Marmaris ilçesinde “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında vakıf müdürü E.K.Ç’nin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” suçlamalarıyla E.K.Ç., A.K. ve S.G.M.’yi gözaltına aldı.
Sahte kan raporu ile ehliyet verdiler: 5 kişi tutuklandı
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)