7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

Yayınlanma:
Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle vatandaşlarla temas kurup, yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyonMİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon

6 AYLIK PLANLI ÇALIŞMA

6 aylık planlı şekilde sürdürülen çalışmada, şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktardıkları ve suça konu gelirlerin izini kaybettirmek için aklamaya çalıştıkları belirlendi.

MİLYONLARCA LİRA VURGUN

Karabük ve farklı illerde yaşayan vatandaşları dolandırarak 140 milyon lira dolayında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün Karabük, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise dosya kapsamında tutuklandı. Dosya kapsamında firar eden 2 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

