Sahte kan raporu ile ehliyet verdiler: 5 kişi tutuklandı
Denizli’de trafik denetimlerinde alkollü çıkan sürücülere sahte kan raporu düzenledikleri iddiasıyla 42 kişiyi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 29’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç., İ.A., F.Ö., T.Ö. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER YERİNE KAN VERDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalanmıştı.
Şüphelilerin, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesine aracılık ettiği, alkolden el konulan 100 kişinin bu yöntemle sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldıkları belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldıkları belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenilmişti.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)