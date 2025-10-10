Sahte kan raporu ile ehliyet verdiler: 5 kişi tutuklandı

Sahte kan raporu ile ehliyet verdiler: 5 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Trafik denetimlerinde alkollü çıkan sürücülerin yerine kan verip raporları değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüpheliler arasında bir kamu personelinin de bulunduğu öğrenildi.

Denizli’de trafik denetimlerinde alkollü çıkan sürücülere sahte kan raporu düzenledikleri iddiasıyla 42 kişiyi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 29’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

aa-20251010-39363273-39363271-denizlide-sahte-kan-raporu-operasyonunda-yakalanan-13-supheli-adliyede.jpg

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç., İ.A., F.Ö., T.Ö. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aa-20251010-39363273-39363269-denizlide-sahte-kan-raporu-operasyonunda-yakalanan-13-supheli-adliyede.jpg

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER YERİNE KAN VERDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalanmıştı.

aa-20251010-39363273-39363270-denizlide-sahte-kan-raporu-operasyonunda-yakalanan-13-supheli-adliyede.jpg

Şüphelilerin, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesine aracılık ettiği, alkolden el konulan 100 kişinin bu yöntemle sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldıkları belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldıkları belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
Park halindeki özel halk otobüsü yandı
