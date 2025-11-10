Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da, iki trenin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Slovakya Polis Teşkilatı, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın kentteki bir istasyonda gerçekleştiğini doğruladı.

ONLARCA YOLCU HAFİF YARALANDI

Kaza sonrasında olay yerine polis ve acil durum ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre trenlerin raydan çıkmadığı ifade edilirken, yerel basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, kazada onlarca yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

DEMİRYOLU TRAFİĞİ DURDURULDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, demiryolu trafiğinin her iki yönde de geçici olarak durdurulduğu ve yolcuların tahliye edilebilmesi için olay yerine otobüslerin gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.