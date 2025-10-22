Facia göz göre göre geldi! Eski tren raydan çıktı ortalık can pazarına döndü

Yerel Dire TV'nin haberine göre kaza, ülkenin doğusundaki Shinile kasabasında meydana geldi. Hem yolcu hem de yük taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, park halindeki başka bir trene çarpmasıyla vagonlar hurdaya döndü. Yerel basına yansıyan fotoğraflarda, bazı vagonların devrildiği, bazılarının ise çarpışmanın şiddetiyle ezildiği görüldü. Yaralı sayısının ise 27 ile 29 arasında olduğu belirtiliyor.

"AŞIRI YÜKLEME VE BAKIMSIZLIK FELAKETİ GETİRDİ"

BBC Somali servisine konuşan Bölge Yetkilisi Jibril Omar, kazanın nedeninin "trenin çok eski ve bakımsız olması" olduğunu söyledi. Omar, "Trenin ağır yükleri taşıma kapasitesi yoktu. Aşırı yüklemenin kazadaki en büyük etken olduğuna inanıyoruz" dedi. Yetkili, trenin yolcuların yanı sıra pirinç, makarna ve yemeklik yağ gibi ticari mallar da taşıdığını belirtti.

Kazadan kurtulanlara dair yürek burkan bir detayı da paylaşan Omar, "Yolcuların çoğu gençti. Birçoğu, trenin Dewele kasabası ile Dire Dawa şehri arasında seyir halindeyken pencerelerden atlayarak hayatta kalmayı başardı" diye ekledi.

Somali bölge hükümeti sözcüsü Mohammed Adem ise enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, tüm cenazelere ve yaralılara ulaşıldığını bildirdi. Adem, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'da bu tür büyük tren kazalarının nadir yaşandığı biliniyor. Kazanın meydana geldiği Somali bölgesi ise ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olup, nüfusunun çoğunluğunu etnik Somalililer oluşturuyor.