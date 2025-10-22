Facia göz göre göre geldi! Eski tren raydan çıktı ortalık can pazarına döndü

Facia göz göre göre geldi! Eski tren raydan çıktı ortalık can pazarına döndü
Yayınlanma:
Etiyopya'nın doğusunda meydana gelen feci tren kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Pazartesi gecesi raydan çıkan bir trenin, duran başka bir trene çarpmasıyla yaşanan faciada, yolcuların canlarını kurtarmak için vagon pencerelerden atlamak zorunda kaldığı bildirildi.

Yerel Dire TV'nin haberine göre kaza, ülkenin doğusundaki Shinile kasabasında meydana geldi. Hem yolcu hem de yük taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, park halindeki başka bir trene çarpmasıyla vagonlar hurdaya döndü. Yerel basına yansıyan fotoğraflarda, bazı vagonların devrildiği, bazılarının ise çarpışmanın şiddetiyle ezildiği görüldü. Yaralı sayısının ise 27 ile 29 arasında olduğu belirtiliyor.

"AŞIRI YÜKLEME VE BAKIMSIZLIK FELAKETİ GETİRDİ"

BBC Somali servisine konuşan Bölge Yetkilisi Jibril Omar, kazanın nedeninin "trenin çok eski ve bakımsız olması" olduğunu söyledi. Omar, "Trenin ağır yükleri taşıma kapasitesi yoktu. Aşırı yüklemenin kazadaki en büyük etken olduğuna inanıyoruz" dedi. Yetkili, trenin yolcuların yanı sıra pirinç, makarna ve yemeklik yağ gibi ticari mallar da taşıdığını belirtti.

Kazadan kurtulanlara dair yürek burkan bir detayı da paylaşan Omar, "Yolcuların çoğu gençti. Birçoğu, trenin Dewele kasabası ile Dire Dawa şehri arasında seyir halindeyken pencerelerden atlayarak hayatta kalmayı başardı" diye ekledi.

etiyopya-1.jpg

Somali bölge hükümeti sözcüsü Mohammed Adem ise enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, tüm cenazelere ve yaralılara ulaşıldığını bildirdi. Adem, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'da bu tür büyük tren kazalarının nadir yaşandığı biliniyor. Kazanın meydana geldiği Somali bölgesi ise ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olup, nüfusunun çoğunluğunu etnik Somalililer oluşturuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Dünya
İsrail Suriye’yi de adım adım işgal ediyor! Askeri noktalarının sayısını katladı
İsrail Suriye’yi de adım adım işgal ediyor! Askeri noktalarının sayısını katladı
ABD’yi alarma geçiren olay! Beyaz Saray’ın kapısına şüpheli bir araç çarptı
ABD’yi alarma geçiren olay! Beyaz Saray’ın kapısına şüpheli bir araç çarptı