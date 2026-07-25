BM'den kritik Hürmüz Boğazı açıklaması

UNOPS İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, ajansın resmî internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki devam eden gerilimin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Silva, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretteki aksamanın etkilerinin, çatışmaların doğrudan yaşandığı bölgenin çok ötesine uzandığını ifade etti.

KIRILGAN ÜLKELER EN AĞIR BEDELİ ÖDÜYOR

Silva, tedarik zinciri üzerinde giderek artan baskının en ağır bedelini kırılgan ülkeler ve en yoksul hanelerin ödediğini vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik ticaret geçiş noktalarından biridir, küresel ekonomik istikrar ve gıda güvenliği için hayati öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu. BM yetkilisi, boğazdaki ticari akışın tarım için gerekli gübre başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç maddesini etkilediğine dikkat çekti.

BM MEKANİZMASI HAZIR BEKLİYOR

BM'nin Hürmüz Boğazı'ndan zorunlu ticari akışın sağlanması için oluşturduğu mekanizmanın hızla faaliyete geçmeye hazır olduğunu dile getiren Silva, "Güven ve itimat inşa etmek için operasyonel bir mekanizmaya şans verme zamanı geldi" ifadesini kullandı. Silva, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gerilimin azaltılması yönündeki çağrılarını yineleyerek, sivillere yönelik risklerin azaltılması ve güvenli geçişin yeniden sağlanmasının uluslararası toplumun acil önceliği olması gerektiğini vurguladı.

SÖZCÜ DUJARRİC: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE DEVREDE OLABİLİR

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin mekanizmaya ilişkin olası bir zaman çizelgesi sorusuna, "bu mekanizmanın birkaç hafta içinde, çok hızlı bir şekilde devreye alınabileceği" yanıtını verdi. Dujarric, "Mesele şu ki hiçbir şeyi dayatamayız. Bu nedenle mesele, bu çatışmada savaşan tarafların 'evet, bu iyi bir fikir, bununla ilerlemek istiyoruz' demesiyle ilgili" açıklamasını yaptı.

(AA)