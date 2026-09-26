Bilim insanları felaketi açıkladı: Şubat ayına kadar yüzbinleri yakacak!

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan süper El Nino kaynaklı aşırı sıcaklıklar, şubat ayı sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık 451 bin insanın ölümüne yol açabilir. Bilim insanları, haziran ayından bu yana 200 binden fazla kişinin öldüğünü duyurarak en ağır kaybın Küresel Güney ülkelerinde yaşanacağını açıkladı.

KÜRESEL GÜNEY VE AFRİKA HEDEFTE

Araştırmacılar, dünya genelinde 24 binden fazla bölgeden toplanan sıcaklık ve ölüm verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Afrika'nın Sahel bölgesinde şubat ayına kadar normal bir döneme kıyasla 66 bin 800 ilave ölüm yaşanması bekleniyor. Nijerya, Sudan, Çad ve Nijer hattındaki bu ek can kayıplarının neredeyse yarısı tek başına Nijerya topraklarında yoğunlaşıyor.

Kavurucu hava dalgaları Güney ve Güneydoğu Asya coğrafyasında da büyük bir yıkım tehlikesi yaratıyor. Önümüzdeki aylarda Endonezya'da 19 bin 300 ve Hindistan'da 15 bin 800 kişinin aşırı sıcaklar sebebiyle yaşamını yitireceği öngörülüyor. Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya genelinde ise toplam 19 bin 400 ek ölüm kaydedileceği hesaplanıyor.

"GELECEKTEN GELEN BİR KARTPOSTAL"

Süreci "gelecekten gelen bir kartpostal" olarak tanımlayan Climate Impact Lab uzmanları çarpıcı bir uyarıda bulundu. Ekip raporda, "Yakın vadeye ilişkin ölüm projeksiyonları, yeni uyum yatırımları hayata geçirilmezse nereye doğru gittiğimizin bir sinyalini veriyor." ifadesine yer verdi. Chicago Üniversitesi ekonomisti Michael Greenstone ise "İnsanlar tarım ürünlerinde ne zaman şoklar yaşanacağını öngörebildi ve bunun için önceden uyarıda bulunabildi. Bu yeni rapor, daha da önemli, hatta en önemli bir sonuç olan ölüm için bunu yapabilmenin kapısını açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GERÇEK BİLANÇO DAHA DA AĞIRLAŞABİLİR

Araştırma modelleri, El Nino salınımının küresel sıcaklıkları normalin 1,1 derece üzerine çıkaracağını gösteriyor. Bilim heyeti bu sert artışın, iklim krizi sebebiyle yaklaşık 20 yıl sonra oluşacak kalıcı sıcaklıkların bir provası olduğunu duyurdu. Kavurucu sıcak hava dalgalarının gelecek yılın haziran ve temmuz aylarına sarkma riski ise tehlikeyi ikiye katlıyor.

Açıklanan 451 bin kişilik tahminin yalnızca doğrudan aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarını kapsadığı bildirildi. Felaketin diğer boyutlarına işaret eden bağımsız iklim bilimci Christopher Callahan, "El Nino, Endonezya'da orman yangınlarını, Güney Amerika'da bulaşıcı hastalıkları, ABD'nin batısında ise selleri tetikliyor. Bu nedenle toplam can kaybı çok daha yüksek olabilir." uyarısında bulundu.

Henüz hakem denetiminden geçmeyen acil rapor, hükümetlerin hayat kurtarıcı soğutma merkezlerini hızla kurması amacıyla kamuoyuna duyuruldu. Rhodium Group Direktörü Emily Grover-Kopec, "Bu bilgilerin eyleme geçirilebilir olmasını, kaynakların vaktinden önce harekete geçirilmesi için kararlar alınabilmesini umuyoruz." açıklamasını yaptı.