Beyaz Saray'dan kurumlara kapanma talimatı gitti

Beyaz Saray, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma ihtimaline karşı kurumlara planlarını hayata geçirme talimatı verdi.

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russel Vought kurumlara yazı gönderdi.

Yazıda, 2025 mali yılında sağlanan ödeneklerin yerel saatle salı gece yarısı sonlanacağı bildirildi.

"TASARININ SENATODAN GEÇMESİ ENGELLEDİ"

ABD Temsilciler Meclisinin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak "temiz" bir geçici bütçeyi kabul ettiğinin belirtildiği yazıda, Demokrat senatörlerin 1 trilyon dolarlık yeni harcama taleplerini içeren "çılgın politika talepleri" nedeniyle tasarının Senato'dan geçmesinin engellediği ifade edildi.

"KAPANMAYA NEDEN OLACAĞI ARTIK NETLEŞMİŞTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısını desteklediği belirtilen yazıda, "Ancak, Demokratların bu temiz geçici bütçeyi bu gece saat 23.59'a kadar geçirmeyi engelleyeceği ve hükümetin kapanmasına neden olacağı artık netleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etkilenen kurumların düzenli bir kapanma için planlarını uygulamaları gerektiğinin belirtildiği yazıda, kapanmanın süresini öngörmenin kolay olmadığı ifade edildi.