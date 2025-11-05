Beyaz Saray'da bir ilk: Şara'yı ağırlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme yapacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEKLER

Leavitt, Trump ile Şara arasındaki yapılacak görüşmenin pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılacağını teyit etti. olduğunu söyledi. Leavitt, “Barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Şara, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yapmıştı.