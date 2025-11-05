Beyaz Saray'da bir ilk: Şara'yı ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Şara ile pazartesi günü Beyaz Saray'da bir görüşme yapacak.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme yapacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Suriye lideri Şara, ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiSuriye lideri Şara, ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Başına ödül koyup terörist dedikleri ilan hala duruyor! Suriye geçici lideri Şara New York’taBaşına ödül koyup terörist dedikleri ilan hala duruyor! Suriye geçici lideri Şara New York’ta

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEKLER

Leavitt, Trump ile Şara arasındaki yapılacak görüşmenin pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılacağını teyit etti. olduğunu söyledi. Leavitt, “Barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Şara, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yapmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

