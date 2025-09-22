Suriye lideri Şara, ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani de katıldı.

ABD’li Bakan Rubio, görüşmeye dair açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Rubio, “Suriye Devlet Başkanı Şara ile istikrarlı ve egemen bir Suriye için ortak hedeflerimizi, tüm Suriyelilere güvenlik ve refah sağlama yönündeki çabalarımızı ele aldık” dedi.

Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin “tarihi kararının” uygulanması sürecini ve İsrail-Suriye ilişkilerinin önemini de masaya yatırdıklarını belirtti.