Putin BM'deki liderlere seslendi: Her tehdide hazırız

Putin BM'deki liderlere seslendi: Her tehdide hazırız
Yayınlanma:
BM Genel Kurulu gerçekleştiği sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyini topladı. Putin toplantıda “Her türlü tehdide sözle değil, askeri teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Putin, Batılı ülkelerin daha önce ‘yıkıcı’ adımlar attığını vurgulayarak, bunun sonucunda, nükleer silaha sahip devletler arasındaki yapıcı ilişkiler ile iş birliğinin, ikili ve çok taraflı formatlardaki diyaloğun temellerinin önemli ölçüde sarsıldığını kaydetti.

Guterres: BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altındaGuterres: BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında

New York’ta Erdoğan’a şok: Times Meydanı'nda İmamoğlu ve Özel'li "Umut" fotoğrafıNew York’ta Erdoğan’a şok: Times Meydanı'nda İmamoğlu ve Özel'li "Umut" fotoğrafı

Rusya'nın her türlü tehdide sözle değil, askeri teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Putin, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Putin, orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan çekildiklerini söyleyerek, bunu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde benzer ABD ile diğer Batı yapımı silahların konuşlandırılmasıyla ilgili programlara yeterli yanıt vermek için yaptıklarını aktardı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ‘düşmanca’ siyaset izlediğinin altını çizen Putin, “Bu nedenle Rusya ile ABD arasında sağlanan New START tam ölçekli olarak uygulanmadı” diye konuştu.

Putin, anlaşmanın 5 Şubat 2026'da sona ereceğine dikkat çekerek, bu anlaşmadan vazgeçilmesinin hatalı adım olacağını ifade etti. Putin, “Bu anlaşma, 15 yıldır stratejik silah alanında güç dengesi ve belirginliğin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Dünya
İtalya Gazze için hayatı durdurdu; genel greve çıktı!
İtalya Gazze için hayatı durdurdu
Şehir sular altında kaldı: 1 kişi sele kapıldı
Şehir sular altında kaldı: 1 kişi sele kapıldı