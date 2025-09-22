Guterres: BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında

Guterres: BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında" dedi.

Her yıl eylül ayında dünyanın 193 ülkesinin temsilcilerini bir araya getiren BM Genel Kurulu 80'inci yıl dönümünde ABD'de toplandı. Bu yıl öne çıkan gündem Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal saldırıları olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin 80’inci yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul’da yapılan toplantıda konuştu. Guterres, BM’nin kurucularının, 2’nci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşı gördüklerini belirterek, “Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar” ifadelerini kullandı.

Putin'den BM'de tehdit açıklaması: Yanıtımızı askeri önlemlerle vereceğizPutin'den BM'de tehdit açıklaması: Yanıtımızı askeri önlemlerle vereceğiz

Erdoğan ABD dergisine yazdı: Dünya beşten büyüktürErdoğan ABD dergisine yazdı: Dünya beşten büyüktür

BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu vurgulayan Guterres, “Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk çiğneniyor” diye konuştu.

BM’nin küresel sorunların ortadan kaldırılmasında bazı başarılara öncülük ettiğinin altını çizen Guterres, "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dünya
Meteoroloji uyarı vermişti: Okullar 2 gün tatil edildi
Meteoroloji uyarı vermişti: Okullar 2 gün tatil edildi
Trump'ın otizm yaptığını açıklaması bekleniyor: O ilacın Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı
Trump'ın otizm yaptığını açıklaması bekleniyor: O ilacın Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı