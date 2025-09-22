Guterres: BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında

Her yıl eylül ayında dünyanın 193 ülkesinin temsilcilerini bir araya getiren BM Genel Kurulu 80'inci yıl dönümünde ABD'de toplandı. Bu yıl öne çıkan gündem Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal saldırıları olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin 80’inci yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul’da yapılan toplantıda konuştu. Guterres, BM’nin kurucularının, 2’nci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşı gördüklerini belirterek, “Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar” ifadelerini kullandı.

Putin'den BM'de tehdit açıklaması: Yanıtımızı askeri önlemlerle vereceğiz

Erdoğan ABD dergisine yazdı: Dünya beşten büyüktür

BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu vurgulayan Guterres, “Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk çiğneniyor” diye konuştu.

BM’nin küresel sorunların ortadan kaldırılmasında bazı başarılara öncülük ettiğinin altını çizen Guterres, "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim" açıklamasında bulundu.