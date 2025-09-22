Putin'den BM'de tehdit açıklaması: Yanıtımızı askeri önlemlerle vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya ve ABD arasında nükleer silahların karşılıklı olarak kontrol altında tutulmasını öngören START anlaşmasına değindi, Batı'yı öne geçmeye çalışıp anlaşmaları yok etmekle suçladı.

Putin, ayrıca NATO ile hava sahası ihlalleri üzerinden gerilimin arttığı bir ortamda, Rusya'nın "kendini her zaman savunabilecek kapasitede olduğunu" hatırlattı. Moskova'nın cevabını sözlerle değil askeri ve teknik yollarla vereceğini vurguladı.

'RUSYA'NIN GİRİŞİMİ KATKI SAĞLAYABİLİR'

Putin, Rusya'nın START Anlaşması uyarınca kısıtlamalara uymaya hazır olduğunu açıkladı ancak bunun ABD'nin karşılıklı olarak aynı şeyi yapması halinde sonuç vereceğini söyledi.

“Rusya'nın girişiminin uygulanmasının, ABD ile somut bir stratejik diyalog için elverişli bir ortam yaratılmasına önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyorum.”

'BATI ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Rusya Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi’nde, şu anda silah kontrolü alanında Rus-Amerikan ilişkilerinin tamamen bozulduğunu ve dünyadaki stratejik istikrarın giderek kötüleştiğini belirterek bu durum için Batı'yı suçladı.

“Bunun nedeni Batı'nın yıkıcı adımlarıdır: nükleer güçler üstünlük sağlamaya çalışarak diyalogun temelini zayıflatmaktadır. Rusya, silah kontrol sisteminin ortadan kaldırılmasının tehlikesini sürekli olarak vurgulamıştır, ancak stratejik güvenlik alanındaki fikirleri net bir yanıt almamıştır."

'RUSYA DİPLOMASİYİ TERCİH EDİYOR'

“Rusya, dünyadaki durumu göz önünde bulundurarak savunma kapasitesini güçlendirme planları yapıyor ve bu planlar tam ve zamanında uygulanıyor. Aynı zamanda, Rusya silahlanma yarışını teşvik etmekle ilgilenmiyor ve sorunları her zaman diplomatik yollarla çözmeyi tercih ediyor.

'YANITIMIZI SÖZLERLE DEĞİL ASKERİ ÖNLEMLERLE VERECEĞİZ'