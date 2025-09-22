Başına ödül koyup terörist dedikleri ilan hala duruyor! Suriye geçici lideri Şara New York’ta

Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şara, pazar günü, 1967'den bu yana bir Suriye liderinin ilk kez katılacağı, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti.

Oturum sırasında Şara'nın çok sayıda toplantıya katılması, devlet başkanları ve heyetlerle görüşmeler yapması bekleniyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Şara'nın bu ziyareti ABD ile Şam yönetimi arasında, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler sürerken gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bu yaptırımları başkan yetkileriyle hafifletmiş olsa da tamamen kaldırılması için ABD Kongre’sinin onayı gerekiyor.

Şara'nın bu ziyareti kapsamında yaptırımların düzenlendiği 2019 tarihli Sezar Yasası’nın kaldırılmasına ilişkin de görüşmeler yapması bekleniyor.

"EL-KAİDE TERÖRİSTİ" PAYLAŞIMI DURUYOR

Öte yandan bu ziyaret gerçekleşirken ABD’nin Suriye Elçiliği tarafından şu an Şara olarak adlandırılan HTŞ lideri al Colani’nin başına “Bu teröristi durdurun” denilerek 10 milyon dolar ödül koyulduğunun duyurulduğu paylaşım duruyor. Paylaşımda “Suriye El-Kaide'sinin önde gelenlerini adalete teslim etmek konusunda kararlıyız” deniyor.

El Kaide'nin Suriye uzantısına bağlı olduğu belirtilen "terörist" Colani'nin başına ödül konulan ilan halen paylaşımda. (ABD Suriye Elçiliği)

NE OLMUŞTU

2024 yılında HTŞ’nin Şam’a başlattığı bir saldırıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından, Suriye’deki geçici yönetim İsrail ve ABD ile görüşmeler yapıyor.

Yaklaşık 25 yıl boyunca Suriye'nin lideri olan Beşar Esad, geçen aralık ayında HTŞ güçlerinin Şam’a girmesinin ardından Rusya’ya gitti ve Baas Partisi rejimini sona erdirdi. Ocak ayında HTŞ tarafından yeni bir geçiş yönetimi kuruldu.

Bu yönetimin ardından Suriye geçici lideri HTŞ'nin başı olarak bilinen ismi el Colani'yi değiştirerek el Şara oldu. Birçok ülke de Şara'ya yönelik terörist ve ödül ilanlarını kaldırdı.