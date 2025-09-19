HTŞ lideri Şara'yı suikasttan kurtaran detay ortaya çıktı

Habere göre, suikast girişimi 6 ay önce planlandı. Bu plandan haberdar olan Irak istihbaratı, Şam’daki geçici yönetimin yetkililerine bilgi aktarımı yaptı. Bu istihbarat sayesinde girişim başarısız oldu.

Irak güvenlik yetkilileri, suikastın arkasındakilerin, Suriye’deki geçici lider el Şara’nın başında olduğu, El Kaide uzantısı cihatçı örgüt Heyet Tahrir el-Şam’ın Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şara’nın politikalarına karşı çıkan eski savaşçıları olduğunu bildirdi.

HTŞ'LİLERİN IŞİD'E KATILDIĞI DOĞRULANDI

Ayrıca Irak tarafından aktarılan başka bir istihbarata göre, birçok silahlı grup, HTŞ lideri Şara yönetiminin başa geçmesinin ardından ülke genelinde azınlıkların olduğu bölgelerde bombalı saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Iraklı güvenlik kaynakları, çoğu Iraklı ve Suriyeli olan birçok eski Hayat Tahrir al-Sham savaşçısının IŞİD'e yeniden katıldığını doğruladı.

SURİYE İSTİHBARATI DA ENGELLEMİŞ

Iraklı bir siyasi kaynak da An-Nahar'a, Suriye istihbaratının aynı dönemde Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayında Şara'ya karşı bir suikast planını engellediğini söyledi.

Bunun, Irak istihbaratının bahsettiği girişimle aynı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Suriye yetkilileri, haziran ayının ilk haftasında Şara'nın Dara şehrini ziyareti sırasında suikast girişiminde bulunulduğu yönündeki basın haberlerini daha önce yalanlamıştı.

O dönemki haberlerde, suikast girişiminin IŞİD tarafından planlandığı ve Suriye ve Türk istihbaratının bunu engellediği belirtilmişti, ancak Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan bir kaynak SANA'ya bu haberlerin tamamen yanlış olduğunu söyledi.

İRAN DESTEKLİ PLAN YALANLANDI

Iraklı kaynaklar da, Necef şehrinde hazırlandığı ve Hizbullah'ın yanı sıra İranlı ve Iraklı partiler tarafından desteklendiği söylenen Şara’ya suikast planı haberlerini yalanladı.

HTŞ’nin yönetime geçmesinin ardından Irak-Suriye ilişkileri kötüye gitti. Bunun en belirgin göstergesi, Irak'ta geçen Mayıs ayında düzenlenen Arap zirvesine Şara'nın davet edilmesine karşı yürütülen kampanya oldu. Geçici lider bu kampanya sonucu zirveye katılmadı.

IRAK-ŞAM İLİŞKİLERİ

Şara’ya yönelik çekinceler, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra Irak'ta El Kaide üyesi olduğu cihatçı geçmişinden kaynaklanıyor. Irak'ta Iraklılara karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

An-Nahar kaynaklarına göre, Şara, Irak'ta ABD güçlerine karşı savaşmak için bulunduğunu ve aynı nedenle Iraklı Şii liderlerle birlikte hapsedildiğini defalarca dile getirmiş ve “Onlar neden kahraman direnişçiler olarak kabul edilirken ben terörist olarak kabul ediliyorum?” diye sordu.

Nisan ortasında Şara, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'ın arabuluculuğuyla Doha'da Irak Başbakanı Muhammed Şia Al-Sudani ile bir araya geldi. Bundan önce Aralık ayında Irak istihbarat servisi başkanı Hamid al-Shatri, Şam'ı ziyaret ederek Şara ile dört toplantıdan ilki olan bir görüşme gerçekleştirmişti.