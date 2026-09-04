Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Berlin Havalimanı'nda zehirli madde alarmı! Terminal tahliye edildi

Berlin Havalimanı'nda zehirli madde alarmı! Terminal tahliye edildi

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın Terminal 1 binası, bir kadının üzerinde zehirli madde bulunduğunu bildirmesi üzerine tahliye edildi. Ne olduğu henüz belirlenemeyen madde için tehlikeli madde alarmı verilirken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Berlin Havalimanı'nda zehirli madde alarmı! Terminal tahliye edildi

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda sabah saatlerinde tehlikeli madde alarmı yaşandı. Bir kadının polis noktasına giderek üzerinde zehirli bir madde bulunduğunu söylemesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı ve Terminal 1 binasının boşaltılmasına karar verildi.

Almanya’yı alarma geçiren bombalı İHA olayında yeni perde: İki şüphelinin kimliği belirlendiAlmanya’yı alarma geçiren bombalı İHA olayında yeni perde: İki şüphelinin kimliği belirlendi

Alman Haber Ajansı DPA'nın Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı bilgilere göre, kadının sözünü ettiği maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Ancak maddenin tehlike oluşturma ihtimali tamamen dışlanamadığı için havalimanında "tehlikeli madde alarmı" verildi.

ÖZEL EKİPMANLI EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibi havalimanına gönderildi. Havalimanı itfaiyesinin de koruyucu kıyafetler ve özel ekipmanlarla çalışmalara katıldığı bildirildi. Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, üzerinde şüpheli madde bulunduğunu söyleyen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Alarm nedeniyle Terminal 1'de yolcu işlemleri aksarken, havalimanı yönetimi operasyonların tamamen durmadığını açıkladı. Uçuşa hazır uçakların normal şekilde kalkış yapmaya devam ettiği, havalimanına yaklaşmış olan uçakların da inişlerine izin verildiği belirtildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yolcuların işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye kaydırılacağı açıklanırken, yaşanan olayın uçuşlarda ne kadar gecikmeye veya iptale yol açacağının ise henüz öngörülemediği kaydedildi. Havalimanında ekiplerin şüpheli maddeye ilişkin incelemeleri sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Almanya Havalimanı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro