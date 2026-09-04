Berlin Havalimanı'nda zehirli madde alarmı! Terminal tahliye edildi

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda sabah saatlerinde tehlikeli madde alarmı yaşandı. Bir kadının polis noktasına giderek üzerinde zehirli bir madde bulunduğunu söylemesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı ve Terminal 1 binasının boşaltılmasına karar verildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı bilgilere göre, kadının sözünü ettiği maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Ancak maddenin tehlike oluşturma ihtimali tamamen dışlanamadığı için havalimanında "tehlikeli madde alarmı" verildi.

ÖZEL EKİPMANLI EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibi havalimanına gönderildi. Havalimanı itfaiyesinin de koruyucu kıyafetler ve özel ekipmanlarla çalışmalara katıldığı bildirildi. Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, üzerinde şüpheli madde bulunduğunu söyleyen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Alarm nedeniyle Terminal 1'de yolcu işlemleri aksarken, havalimanı yönetimi operasyonların tamamen durmadığını açıkladı. Uçuşa hazır uçakların normal şekilde kalkış yapmaya devam ettiği, havalimanına yaklaşmış olan uçakların da inişlerine izin verildiği belirtildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yolcuların işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye kaydırılacağı açıklanırken, yaşanan olayın uçuşlarda ne kadar gecikmeye veya iptale yol açacağının ise henüz öngörülemediği kaydedildi. Havalimanında ekiplerin şüpheli maddeye ilişkin incelemeleri sürüyor. (AA)