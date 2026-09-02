Almanya’yı alarma geçiren bombalı İHA olayında yeni perde: İki şüphelinin kimliği belirlendi

Almanya’da Leipzig/Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos gecesi ortaya çıkan patlayıcı yüklü İHA, Berlin ile Moskova arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Alman makamlarının Rusya’yı doğrudan sorumlu tuttuğu olayla ilgili soruşturmada iki şüphelinin kimliğinin belirlendiği bildirildi. Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR’nin ortak araştırmasına göre şüphelilerden biri Rusya doğumlu ve Letonya pasaportu taşıyor, diğeri ise Belarus kökenli ve Rusya vatandaşı. Alman Federal Kriminal Dairesi’nin yürüttüğü soruşturmada, İHA ve patlayıcı düzeneğin üzerinde bulunan DNA izlerinin şüphelilerden birine ulaşılmasını sağladığı aktarıldı.

Soruşturmanın ulaştığı iddia edilen detaylar, olayın basit bir İHA ihlalinden çok daha planlı bir operasyon olabileceğine işaret ediyor. Alman güvenlik birimlerinin, şüphelilerden birini operasyonun lojistik ayağında, diğerini ise talimat ve yönlendirme kısmında görev alan kişi olarak değerlendirdiği bildirildi. Rusya doğumlu ve Letonya pasaportlu şüphelinin Rus istihbaratıyla bağlantıları bulunduğu da öne sürüldü. Yetkililerin dikkat çektiği bir diğer ayrıntı ise her iki şüphelinin de kimlikleri belirlenmeden önce Almanya'dan ayrılmış olması.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Ağustos gecesi Leipzig/Halle Havalimanı’nın kargo bölümünde, Ukrayna’ya ait uçakların yakınında patlayıcı ve ateşleme düzeneği taşıyan bir İHA’nın bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Güvenlik ekipleri cihazı etkisiz hale getirirken havalimanının bazı bölümleri geçici olarak kapatılmış, bazı uçuşlarda da aksama yaşanmıştı. İHA’nın profesyonel şekilde hazırlanmış olması ve kullanılan patlayıcı ile ateşleme sisteminin daha önce Avrupa’da görülen Rusya bağlantılı hibrit operasyonlarla benzerlik göstermesi, soruşturmanın yönünü Rusya’ya çevirdi.

Soruşturmada ayrıca havalimanı çevresinde bulunan şüpheli bir antenin de kritik delillerden biri olduğu belirtilmişti. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un daha önceki araştırmasına göre antenin, İHA’nın uzaktan kontrol edilmesine yardımcı olan bir sinyal güçlendirici olarak kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Yetkililer böylece operasyonun yalnızca havalimanına bırakılmış bir cihazdan ibaret olmayabileceği, saldırının uzaktan ve önceden hazırlanmış bir düzenekle gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durdu.

"RUSYA SORUMLU"

Alman hükümeti, soruşturmanın ilerleyen aşamasında beklenen suçlamayı 1 Eylül’de resmileştirdi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ellerindeki istihbarat, adli soruşturma bulguları ve olayın Rusya’nın Avrupa’daki önceki hibrit operasyonlarıyla benzerliklerini gerekçe göstererek Moskova’yı saldırının arkasındaki aktör olarak gösterdi. Dobrindt, operasyonun Rus devlet kurumları adına hareket eden kişilerce gerçekleştirildiğini savunurken, saldırının Avrupa’da daha önce görülen Rus hibrit operasyonlarının bilinen yöntemleriyle örtüştüğünü belirtti.

Berlin yönetimi bununla da yetinmedi. Almanya, Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını açıklarken Berlin’de kültürel faaliyetler için kullanılan Rus Evi’nin sözleşmesinin de sona erdirileceğini duyurdu. Ayrıca Rusya bağlantılı kişilere yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımlarının gündeme getirilmesi ve Rus vatandaşlarının Almanya’ya girişine ilişkin kontrollerin sıkılaştırılması planlandı.

MOSKOVA'DAN SERT KARŞILIK

Berlin’in suçlamalarının ardından Moskova da karşı adım attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın maslahatgüzarını çağırarak protesto notası verdi ve Berlin’in açıklamalarını “Rusya karşıtı eylem ve açıklamalar” olarak nitelendirdi. Kremlin yönetimi suçlamaları reddederken, Almanya’nın aldığı önlemlere karşılık verilebileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği ise gelişmeyi Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tartışmalarının merkezine taşırken, NATO da Almanya’ya destek verdi.