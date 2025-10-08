Bangladeş'in eski Başbakanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bangladeş’te mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve aralarında danışmanlarının da bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), savcılığın Hasina ve 29 kişi hakkındaki suçlamalarını kabul etti.

Suçlamalarda, Hasina ve danışmanı Tarık Ahmed Sıddık dahil 19 kişi, Avami Birliği hükümeti döneminde muhalif aktivistleri zorla kaçırmak, yasa dışı şekilde alıkoymak ve işkence etmekle suçlanıyor. Diğer 11 kişi ise zorla alıkoyma ve işkence suçlamalarıyla yargılanacak.

Mahkeme, suçlamaları dinledikten sonra sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

ICT, geçtiğimiz haziran ayında da Hasina’yı, 2024 yılında kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolü nedeniyle “insanlığa karşı suç işlemekle” itham etmişti.

Şeyh Hasina Vecid'in Türkiye ziyareti sırasında Emine Erdoğan ile görüşmesi

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.